لاجارد: تعافي منطقة اليورو من الركود الناجم عن كورونا سيتأخر

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخما في منتصف العام.









واوضحت لاجارد في مقابلة نشرتها اليوم ، صحيفة لوجورنال دو ديمونش الفرنسية "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخما منتصف العام تقريبا، ، ولن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".









ودعت لاجارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على صندوق تعاف اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).









ومع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها ، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 .