كشف ملابسات تداول فيديو التنمر على متحد للإعاقة بالأقصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.

بالفحص تبين عدم تقدم أحد بأية بلاغات تتعلق بالفيديو المشار إليه، وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية للواقعة إضطلعت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف قطاع الأمن العام بتحديد الشخص المعتدى عليه فى مقطع الفيديو ( مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر  إعتاد التنقل ببعض القرى المجاوره) وكذا تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص  وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم واقعة التنمر على المجنى عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذى تم تداوله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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