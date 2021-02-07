عمر غالي يطرح أغنيته الجديدة "لسه إيه"

طرح المطرب عمر غالي، أغنيته الجديدة بعنوان "لسه إيه"، بالتعاون مع The Music Hub، إحدى أكبر المنصات لرعاية المطربين الجدد، من كلمات الشاعر عادل العش، وألحان عمر غالي، وتوزيع ماهر الملاخ.





وكانت منصة The Music Hub، طرحت الأسبوع الماضى أغنية المطرب زياد شلتوت كليبه الجديد "جايالي"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفى جاد، توزيع موسيقي هاني يعقوب، وقام زياد بإخراجها على طريقة الفيديو كليب.



