عمر غالي يطرح أغنيته الجديدة "لسه إيه"

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
طرح المطرب عمر غالي، أغنيته الجديدة بعنوان "لسه إيه"، بالتعاون مع The Music Hub، إحدى أكبر المنصات لرعاية المطربين الجدد، من كلمات الشاعر عادل العش، وألحان عمر غالي، وتوزيع ماهر الملاخ.

 وكانت منصة The Music Hub، طرحت الأسبوع الماضى أغنية المطرب زياد شلتوت كليبه الجديد "جايالي"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفى جاد، توزيع موسيقي هاني يعقوب، وقام زياد بإخراجها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن منصة "The Music Hub" تقدم المطربين الجدد في سوق الأغانى، وتمنحهم فرصة تقديم أعمال هادفة تساعدهم علي تحقيق نجاحات فنية كبيرة في بداية مشوارهم الفني، وكان آخر كليب قدمته بعنوان "قلبي مش جايبني"، للمطرب كريم يحيي التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي إسلام مصطفى، والملحن حسام البجيرمي، وتوزيع تميم.

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