فوز شيكو والسنبلاوين وكهرباء طلخا وهزيمة المياه بالقسم الثالث

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

أسفرت نتائج الجولة الثالثة عشر للمجموعة التاسعة للقسم الثالث عن فوز فريق شيكو على فريق ميجا سبورت بهدف دون رد.

وكذلك حقق فريق السنبلاوين الفوز على فريق عمال المنصورة بهدف نظيف.

وتلقى فريق مياه الدقهليه الهزيمة على ملعبه من فريق كهرباء طلخا بهدف دون رد.

و سحق فريق منيه سمنود فريق الأمير بثلاثية مقابل هدف
وفاز فريق الخبارية على فريق دقادوس بهدف نظيف.

بينما تم تأجيل مباراتي نبروه مع بلقاس وشبان بدواى واتحاد المنزله لاشتراكهما في كأس مصر.

الترتيب

1- شيكو 25 نقطة
2_نبروه 22 نقطة
3_مياة الدقهلية 22 نقطة
4_بلقاس 16 نقطة
5_ميجا سبورت 15 نقطة
6_عمال المنصورة 15 نقطة
7_منية سمنود 15 نقطة
8- شربين 14 نقطة
9_السنبلاوين 14 نقطة
10_كهرباء طلخا 12 نقاط
11_الخيارية 12 نقاط
12_دقادوس 7 نقاط
13- الامير 7 نقاط
14_شبان بدواى 6 نقاط
15_المنزلة 4 نقاط

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