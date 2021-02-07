محمد سالم أبو عاصي: أكثر أصحاب الخطاب الديني لا يعرفون أصول الفقه (فيديو)

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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الذي لا يعرف أصول وقواعد وضوابط ونظريات الفقه ومقاصد الشريعة، لايجب أن يتحدث في الإسلام أو ينظر في القرآن والسنة نظرة استنباط؛ لكون أصول الفقه هي أصول الفهم.



وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أكثر أصحاب الخطاب الديني لا يعرفون أصول الفقه،



وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن العالم الازهري الذي لا يعرف أصول الفقه لا يوثق بعلمه حتى لو كان يحفظ القرآن بقراءته، والأحاديث، منوهًا بأنه تتبع الخطاب المتسلف والإخواني ووجد اخطاء جسيمة فادحة؛ لقلة معرفتهم بأصول الفقه، وأصول اللغة.

