حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستيلائهم على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه بالجيزة.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي، انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي من طبيب بالجيزة.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه كان يقود سيارته بإحدى الطرق وبداخل سيارته حقيبة نقود تحتوي على ٣٠٠ ألف جنيه، ففوجئ بإيقافه في الطريق من قبل المتهمين وكانوا يستقلون سيارتين، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المشار.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط السيارتين المستخدمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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