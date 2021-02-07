شاهد.. رشا مهدى تظهر فى إطلالة جديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة " Sunset Therapy " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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