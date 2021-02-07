قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. تطور ملحوظ داخل ستاد القاهرة

ظهر ستاد القاهرة الدولي في تطور ملحوظ، وذلك عقب انتهاء صيانته وعودته لاستضافة مباريات بطولة الدوري العام، في أول مباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وجاء تطور ستاد القاهرة في تجديد ممر غرف خلع الملابس، بالاضافة لصيانة أرضية الملعب والمقصورة الرئيسية.









ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.









وجير بالذكر أن يعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.