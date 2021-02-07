جامعة أسوان تحقق مركزا متقدما في الاستجابة لشكاوى المواطنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة اسوان مركز متقدما من بين الجامعات المصرية كما ذكر تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة، خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.

وأضاف " غلاب" أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.

وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100% وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن وعدد 11من جهة حكومية وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم.

ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020 حيث وصل إجمالي عدد الشكاوي 83 شكاوي فردية 66 شكاوي جماعية 17 اجمالي الشكاوي المنفذة 83 شكوي ويأتي ذلك طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

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