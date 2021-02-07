تحصين 47100 طائراً من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.



وتعد حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث تم تحصين 47100 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 8 أسواق، 13 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 68 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلي استخراج 15 تصريح نقل طيور، بإجمالي 25000 طائر، فضلًا عن التقصي النشط بـ 7منازل، وجمع 20 عينة.



وأكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه يتم بدء حملة التطعيم ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع غدًا ولمدة شهر، بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏



وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.