لمشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية .. محافظ أسوان يشكل لجان من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

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في إطار تنفيذ آليات متابعة وبدء المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة لتطوير 51 مركز إدارى على مستوى الجمهورية بناءًا على تكليفات رئيس الجمهورية قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو وذلك برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بجانب منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق،





كما قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بكل من مركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولى التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية،





فيما تم تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضًا بكل وحدة محلية لمركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز، علاوة على مدير إدارة التضامن الإجتماعى، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية..





ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن تشكيل اللجان التنفيذية وأيضًا التشاركية المجتمعية يستهدف رصد معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والعمل على توجيهها بما يصب في صالح المواطن الأسوانى من أجل تحسين مستوى معيشته،





مؤكدًا على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في هذه القرى التي يقطنها ثلثى سكان المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وهو الذى سيتواكب مع مشروعات رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية والإجتماعية، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.