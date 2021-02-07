داليا مصطفى تروج لـ "في يوم وليلة" وتصف دور الممثلة بـ "الصعب"

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

روجت الفنانة داليا مصطفى لمسلسلها الجديد "في يوم وليلة" بنشر إعلانه الدعائي، كاشفة عن بدء عرض حلقات المسلسل يوم 20 فبراير الجاري.

وقالت داليا مصطفى، في تصريحات صحفية أنها تتمنى أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أن دورها مؤثر ويختلف عما قدمته في أعمالها السابقة، مشيرة إلى أن العمل يجري في إطار من التشويق والإثارة وأهم ما في الأمر هو البعد الدرامي للشخصية التي تقدمها.

وكشفت أنها تجسد شخصية ممثلة مشهورة تجمعها علاقة عاطفية ببطل العمل أحمد رزق المتزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها عمرها 13 عاما، حيث يظهر بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات حتى ينفصل عن زوجته بعد العديد من الخلافات.

وأعتبرت أن تقديم دور ممثلة في عمل فني ليس سهلا وفيه صعوبة ومعاناة كبيرة، ولكن المشاهد الرومانسية في العمل أعجبتها، مشيدة بكواليس تصوير العمل التي وصفتها أنها من أفضل اللوكيشنات التي دخلتها في حياتها.

ولفتت إلى أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، حيث تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسها لأن النجاح سهل، ولكن الاستمرارية هي الأصعب، بالإضافة إلى أنها تعطي لنفسها الفرصة للتعامل مع كل دور بطريقة مفصلة وعلى نطاق واسع.

وتدور أحداث المسلسل الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة في إطار من الإثارة والغموض والمفاجآت التي تكشفها الحلقات الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل محمد جمعة، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، وأحمد كرارة، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

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مسلسل في يوم وليلة داليا مصطفى

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