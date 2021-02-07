رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة رحاب الجمل، متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت سترة ذات أكمام طويلة باللون الأسود، كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رحاب الجمل على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجها الجذاب والمميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.

رحاب الجمل شاركت فى رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



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