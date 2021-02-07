نشرة حوادث الفجر: تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي في "هتك عرض الفتيات" لـ10 فبراير
الأحد 07/فبراير/2021 - 04:36 م
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي في "هتك عرض الفتيات" لـ10 فبراير
أجلت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة المتهم أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات، لجلسة ١٠ فبراير الجارى لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
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استجابة للمواطنين.. الأحوال المدنية تستخرج وتجدد الرقم القومي للمواطنين في منازلهم
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (25) حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم،حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
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انتحلوا صفة رجال شرطة.. التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالجيزة
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي، انتحل صفة رجال شرطة، واستولى على مبلغ مالي من طبيب بالجيزة.
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عقب تأييد قرار عزله من رئاسة الزمالك.. أبرز 7 دعاوى قضائية لمرتضى منصور
زخر العام الماضي والشهور الأولي من العام الحالي، بالعديد من الأحداث الهامة والتي أثارت ضجة كبيرة، ولاسيما علي الصعيد القضائي، الذي شهد كم هائل من الدعاوي المختلفة، ولعل أبرزها الدعاوي التي أقيمت ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
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تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة العثور علي رضيع بالمرج
امرت نيابة المرج الجزئية، تفريغ كاميرات حول محيط واقعة العثور علي طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي في "هتك عرض الفتيات" لـ10 فبراير
أجلت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة المتهم أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات، لجلسة ١٠ فبراير الجارى لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
استجابة للمواطنين.. الأحوال المدنية تستخرج وتجدد الرقم القومي للمواطنين في منازلهم
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (25) حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم،حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انتحلوا صفة رجال شرطة.. التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالجيزة
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي، انتحل صفة رجال شرطة، واستولى على مبلغ مالي من طبيب بالجيزة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عقب تأييد قرار عزله من رئاسة الزمالك.. أبرز 7 دعاوى قضائية لمرتضى منصور
زخر العام الماضي والشهور الأولي من العام الحالي، بالعديد من الأحداث الهامة والتي أثارت ضجة كبيرة، ولاسيما علي الصعيد القضائي، الذي شهد كم هائل من الدعاوي المختلفة، ولعل أبرزها الدعاوي التي أقيمت ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة العثور علي رضيع بالمرج
امرت نيابة المرج الجزئية، تفريغ كاميرات حول محيط واقعة العثور علي طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا