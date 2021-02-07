بداية قوية لمصطفى محمد مع جالطا سراي في الدوري التركي

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
تمكن الجم المصري مهمصطفى محمد والمحترف حديثاً لصفوف جالطا سراي للفوز من تحقيق الفوز على فنربخشة بنتيجة 1-0 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري التركي.


ورفع جالطا سراي رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن فنربخشة.


ويدين جالطا سراي بالفضل في هذا الفوز للمهاجم المصري مصطفى محمد الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 54 وأصبح لديه هدفين خلال مباراة ونصف في بداية قوية للنجم المصري الشاب.


وانضم مصطفى محمد قبل أيام قليلة لجالطا سراي قادماً من الزمالك المصري.

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