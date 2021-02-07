وست هام يطعن في قرار طرد سوتشيك أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أعلن نادي وست هام يونايتد اليوم الأحد، هن تقدمه بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مطالباً بإلغاء قرار الطرد الذي صدر بحق لاعب وسطه توماش سوتشيك خلال تعادل الفريق الليلة الماضية، مع فولهام في الدوري الإنجليزي.


وطرد الحكم مايك دين لاعب الوسط بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب اعتداء سوتشيك بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش عند حافة منطقة الجزاء قبل ركلة حرة.


وقال النادي اللندني في بيان: "تقدم وست هام يونايتد بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعتراضاً على البطاقة الحمراء التي حصل عليها توماش سوتشيك".


وأضاف البيان: "ستتولى لجنة مستقلة النظر في الطعن".


وبعد المباراة تحدث التشيكي سوتشيك إلى ميتروفيتش وقال إن الالتحام بينهما لم يتضمن أي مخالفة بينما وصف ديفيد مويز مدرب وست هام قرار الطرد بأنه "قرار مخجل" من جانب حكم الفيديو المساعد وحكم المباراة مايك دين.

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