النائب أشرف رشاد رداً علي انتقادات بعض النواب: نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن "مستقبل وطن" 32%

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقبَّ المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، على انتقادات بعض النواب بأن أعضاء الحزب يحصلون على النسبة الأكبر للحديث والتعليق على بيانات الوزراء، قائلًا "أن 32% هي نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن "مستقبل وطن" في مناقشات بيانات الوزراء، مؤكدا أنها نسبة لا تتماشى مع عدد الأعضاء بالمجلس".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن النائب الذي تناول هذا الأمر تحدث 6 مرات تعقيبًا على الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تتح لـ 280 نائبًا عن حزب مستقبل وطن.

وفي ذات السياق، أشاد أشرف رشاد، بحرص رئيس مجلس النواب، على مراعاة كافة التيارات والاتجاهات السياسية تحت قبة البرلمان، قائلًا: نحترم إعطاء الفرصة للمعارضة، مؤكدًا أن الأغلبية ستتعاون مع رئيس المجلس دومًا في إرساء قواعد الحديث.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن نرحب بكافة التيارات السياسية المعارضة قبل الأغلبية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات، مؤكدا أننا نشهد طفرات يومية في هذا القطاع، مطالبًا بمراعاة بعض الملاحظات التي أبداها النواب تعقيبا على بيان وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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