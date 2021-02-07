الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه اعضاء الحكومة من السادة الوزراء ورئيس الوزراء منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وقد رافق السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية كل من:
السيد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة

أخبار تهمك

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ ثلث ساعة

عقب تأييد قرار عزله من رئاسة الزمالك.. أبرز 7 دعاوى قضائية لمرتضى منصور

منذ ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحسم موقف عبد الشافي من الجراحة

منذ أقل من ساعتين

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اليويفا يعلن ملعب مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

02:12 م

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

04:30 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع