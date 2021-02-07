"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة يلا صيانة بمدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، خلال زياتها للإدارة، بحضور محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتفقدت وكيل المديرية، مدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المتقدمة، وأكدت على ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين بالمدرسة.

وشددت إبراهيم، على تفعيل المبادرة لإعادة إصلاح وصيانة المقاعد الخشبية والحديدية للاستفادة منها، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

كما رصدت خلال الجولة بعض المخالفات أثناء المرور، حيث جرى تشكيل لجنة لرصد المخالفات تمهيدا لإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية بالإدارة.

وفي مدارس القناطر الخيرية تابعت المبادرة مشيرة إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة وإصلاح المقاعد والأثاث المدرسي المتهالك وإعادة الي حالته الأولى مرة أخرى، بتكلفه أقل بكثير من تصنيعه مما يوفر الكثير والكثير من الأموال وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

أكدت إبراهيم أن المبادرة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التي تقضي ببذل المجهود والعمل الدؤوب والمستمر لرفع وتعزيز الوطن.

تضمنت الزيارة مدرسة القناطر الخيرية الصناعية، ومدرسة القناطر الخيرية الزراعية العسكرية، حيث استمعت لشرح وتفاصيل المبادرة من من خالد الشربيني مدير الإدارة، وأكدت على الدور الرائد للتعليم الفني والمدارس الفنية في صيانة وإصلاح المقاعد الخشبية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا
"وكيل تعليم القليوبية" تشهد إطلاق مبادة "يلا صيانة" بالقناطر وشبرا

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