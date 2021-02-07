شيكو ونجوم اللعبة يتسلمون جائزة الإعلام والصحافة العربية

نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم الغاء حفل توزيع جوائز Arab Media Award في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.

لذلك قامت الإعلامية عبير شوره مؤسس الجائزة بتسليم النجوم الفائزين الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم فريق مسلسل " اللعبة " جائزة أحسن مسلسل كوميدي وكذلك الفنان شيكو جائزة أحسن ممثل كوميدي لعام ٢٠٢٠، وذلك في كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل والذي يعرض حاليا علي إحدى القنوات العربية، ومن المقرر تسليم باقي الجوائز خلال الفترة القادمة.



