حملات لرفع الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة بكفر الشيخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تأهيل ورصف الطرق، وإزالة تعديات وإشغالات من الشوارع.

ففي مدينة كفر الشيخ أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش، وطريق 7 إلى 11 بإعادة تشغيل طبقة السن وفتح الفرمة وأخذ الجلسات تمهيدًا لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدي لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص، فتم إزالة حالة تعدى على الشارع بطريق الكورنيش عبارة عن جدار وسيراميك بطول ٢،٥ متر وعرض ٣ متر، وتمت الإزالة كاملة وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الي التحفظ على مواد البناء المستخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

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