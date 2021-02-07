انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بـبورسعيد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
آيات عامر
توافد محامو بورسعيد اليوم الأحد، على انتخابات النقابة الفرعية التي تجرى بنادي المحامين في بورسعيد، بشارع طرح البحر، لاختيار النقيب وعضو الشباب والأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية، وذلك تحت إشراف قضائي بإجمالي 1800 من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، كما يتنافس على مقعد الشباب 3 مرشحين، بينما يتنافس 20 مرشحًا على مقعد المحاكم الجزئية.

وانتظمت عملية الانتخابات بالنقابة الفرعية منذ أن فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في التاسعة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وذلك في ماراثون التنافس على مجالس النقابات الفرعية في المرحلة الأولى لانتخابات الفرعيات بـ 18 نقابة فرعية.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

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