آخرهم لبنان والسودان.. مصر تدعم أشقاءها لمواجهة كورونا

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لا تدخر مصر جهدا فى دعم الدول لمواجهة جائحة كورونا، التى بدأت موجتها الأولى فى الصين، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



وحرصت مصر على مد يد العون لكثير من الدول العربية والأجنبية، الشقيقة منها والصديقة، من خلال إمدادها بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، التى تساعدها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لا سيما بعدما حققت نجاحا فى حصار المرض، ومواجهته، خلال موجتيه الأولى والثانية، لتواصل مصر نجاحاتها الطبية من خلال مساعدة الدول على تخطى الجائحة وتبعاتها.



لبنان



ففى يوم 28 يناير الماضى، وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، فى زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة، على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم لبنان فى مواجهة جائحة كورونا، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



كان فى استقبال الوزيرة، الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، والدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى لبنان، كما رافق الوزيرة فى رحلتها الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى.



وقامت وزيرة الصحة والسكان بتسليم شحنات المساعدات التى وصلت على متن 3 طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، والتى شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية، وجوانتيات، ونظارات حماية، وجاون، وغيرها، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحى بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



كما قامت الوزيرة بتسليم الشحنة الثالثة أيضا وتشمل 7.6 طن من الأجهزة الطبية، استجابة لمطلب جامعة الدول العربية لإعداد شحنة من الأجهزة الطبية وإرسالها إلى دولة لبنان، فى إطار جهود جامعة الدولة العربية لتقديم ما تحتاجه الأنظمة الصحية من دعم بالدول الأعضاء،



وتفقدت الدكتور هالة زايد، ونظيرها اللبنانى، المركز الطبى المصرى بالعاصمة بيروت، بالتزامن مع مرور عام على تشغيله، حيث بدأ المركز فى تقديم الخدمات الطبية فى شهر يناير من العام الماضى،وتم تقديم الخدمة الطبية لـ100 ألف من اللبناين وغير اللبنانين من المترددين على المركز، بالمجان.



وتفقدت الوزيرة أقسام المركز الطبى المصرى ببيروت، الذى يضم 6 عيادات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والجراحة والعظام، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الأشعة وقسم الطوارئ ويضم 3 عيادات، كما يضم أيضًا قسم العمليات، وبه غرفتى عمليات مجهزتين على أعلى مستوى لإجراء الجراحات اليومية العاجلة، وقسم الإفاقة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لإخلاء الحالات الحرجة للمستشفيات.



السودان



كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية، تزن 32 طنًا، إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم للقطاع الصحى بالسودان، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وشملت الشحنة 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية، تضم مستلزمات وقائية، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السودانى الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار الجسر الجوى الذى تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة فى دولة السودان الشقيقة، إذ إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 الأدوية بمختلف أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية، مستلزمات وقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.