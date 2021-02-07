تأجيل مهتم بقتل شقيقته بدار السلام لجلسة 15 مارس

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة قاتل شقيقته بسبب سوء سلوكها في دار السلام لجلسة 15 مارس.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم كريم. ع بقتل شقيقته سعاد. ع عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وجلب سلاح أبيض مطواة قرن غزال حتى جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه، فاصطحبها إلى منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معه بطعنة استقرت في عنقها وبمحاولتها الفرار أمسك بها وادخلها دورة المياه ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من انها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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