توافد محامي بني سويف على اللجان للمشاركة في انتخابات الفرعيات

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
يتوافد أعضاء الجمعية العمومية لمحامي بني سويف، اليوم الأحد، على نادي المحامين بمنطقة كورنيش النيل، وذلك للمشاركة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بنى سويف، والتي يتنافس فيها (39) مرشحًا يمثلون كافة المحاكم الجنائية بالمحافظة، لاختيار (10) مرشحين من بينهم نقيب، و(8) أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وشهد محيط نقابة المحامين تواجد للمرشحين ومؤيديهم، بالإضافة إلى الناخبين فيما شهدت مقر النقابات في المراكز المختلفة إقبالًا على التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب عدد (2) مرشحين؛ بينما يتنافس على مقاعد العضوية (8) مرشحين موزعين على المحاكم الجزئية، ويتنافس على مقعد الشباب (7) مرشحين.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

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