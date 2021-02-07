مطران المنيا يترأس القداس الإلهي بكيسة السيدة العذراء بطوة



جاء ذلك خلال زيارتة الرعوية للكنيسة بحضور الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للمطرانية وكان في إستقبالهما رعاه الكنيسة الاب شنودة يواقيم والاب داود رياض والشمامسه وشباب وشعب الكنيسه جميعآ بابتهاج وفرح.



وفي بداية العظة تقدم كلآ من الاب شنودة والاب داود بتقديم رسايل الترحيب والشكر علي وجود الاباء المطارنه وكان كل الشعب في حاله من الفرح والسماع لكلمه الروح علي لسان سيدنا باسيلوس.



وفي نهاية القداس الالهي قدم الاب شنودة هديه تذكاريه بمناسبه الزيارة الاولي للرعيه للانبا باسيليوس وكذلك هديه شكر لما قدمه نيافه الانبا بطرس من خدمة للكنيسة.



وبعد إنتهاء القداس تفقد الانبا باسيليوس قطعه ارض خاصه بالكنيسه كما قام بالصلاه لبعض الشعب.



ترأس الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية المنيا للاقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية اليوم الاحد بكنيسة السيدة العذراء بطوة.