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"فاضي شوية" لحمزة نمرة تتصدر المركز الأول على"سبوتيفاي"



تصدر النجم حمزة نمرة، المركز الأول بأغنيته الجديدة"فاضي شوية" وذلك بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر عبر تطبيق "سبوتيفاي".



وتصدرت أيضًا الأغنية وقت طرحها تطبيق"أنغامي" وموقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.







تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام.. سيبنا الوقت يعدي أوام.. ما حسبناش اللحظة الجاية.. دا اسمه كلام.. عيشنا العمر نربّي حمام.. بس نسينا نقوم غيّة.. ومايهمكش عادي.. اسمع مني الساعة دي.. مش وقت عتاب أو لوم".



فيها ايه لو نرجع تاني.. وبدل ما تكون وحداني.. تسندني معاك ونقوم.. فاضي شوية.. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".



