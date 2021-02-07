من الغناء للطهي.. هكذا ظهرت مايا دياب في أحدث ظهور لها

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، جمهورها لفيديو مختلف وتحولت الى "طباخة" في أحدث ظهور لها.


حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهى تقوم بصنع "المكرونة" على الطريقة الإيطالية الشهيرة، و ظهرت مرتديه فستان بالشكل الوردي.


واستقبلت عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال وقت قصير من مشاركتها للفيديو.


وكانت مايا دياب، قد احتفلت بعيد ميلادها الأربعين شهر نوفمبر الماضى فى حفل صغير مع ابنتها كاى، حيث إنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980.
من الغناء للطهي.. هكذا ظهرت مايا دياب في أحدث ظهور لها

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