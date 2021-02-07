21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سيراميكا.. وغياب 5 نجوم للاصابة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وأسامة العزب وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وعلي محمد وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود غزالي وزياد أشرف.

ويغيب عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كيلوباترا كل من محمد دسوقي وعماد فتحي وهشام محمد وعاصم سعيد وخالد أوتشو بسبب الإصابة، بجانب الثنائي مصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" لأسباب فنية.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران غادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة السويس حتى موعد المباراة.

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