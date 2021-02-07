مقتل 23 من عناصر "طالبان" في عملية أمنية بأفغانستان

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:53 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قتل 23 من عناصر حركة "طالبان" جراء عملية خاضتها قوات الأمن الأفغانية، في ولايتين مختلفتين من البلاد.

 

ونشرت وزارة الدفاع الأفغانية، بيانًا عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيه إن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان، أمس السبت، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير معقلين لـ "طالبان" وضبط كمية من الأسلحة والعتاد.

 

وأضافت الدفاع الأفغانية، أن 8 من مقاتلي "طالبان" قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد، ليلة السبت إلى الأحد.

 

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