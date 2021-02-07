برلماني لـ "وزير الإتصالات" متى تنتهى عبارة السيستم واقع؟

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انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، قائلًا:" للأسف يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم"، موجها حديثه للوزير:" متى تنتهى عبارة السيستم واقع".



وأوضح قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبًا على بيان وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، أنه لا يجوز إستمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح أمر ضرورى في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.



وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقبل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية.



ووجه النائب حديثه للوزير، قائلًا: الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمر أساسى في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحًا أن بها مجالس قروية لايوجد بها انترنت، مطالبًا بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.



وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

