الشهيد الــ(365) "الأطباء" تنعي أستاذ أمراض نساء وتوليد

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد البهي، استاذ امراض النساء والتوليد، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد البهي، الطبيب رقم الــ(365)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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