وزير الخارجية: ننسق خليجيا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نعتز بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح "شكري"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، أن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، تأتي في إطار التضامن العربي والعمل على دعم أواصر التعاون والأخوة فيما بيننا، مشددًا على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع وزير الخارجية، أننا ننسق لمواجهة التحديات المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي مثل الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي العربية وعدم التدخل في شئونها من قوى إقليمية، والعمل على تدعيم قدراتنا الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى الاتفاق على إيجاد آلية مؤسسية بين الخارجية ومجلس التعاون الخليجي لتناول القضايا السياسية والاقتصادية كإضافة للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط مصر ودول المجلس.

واستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف؛ للتباحث حول سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر والمجلس، والتشاور بشأن آليات دفع العمل العربي المشترك.

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