توافد محامي الفيوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية

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انطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، بإشراف اللجان القضائية.



ويتنافس 6 مرشحين على مقعد النقيب، و7 مرشحين لمنصب عضو الشباب، و22 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.



وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بالفيوم بمقر نادي المحامين بالفيوم، وبالسرادقات المقامة بفناء محاكم سنورس وإطسا وابشواي وطامية.



وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».



ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.