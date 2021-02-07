"مش فير" لويجز تتصدر المركز الأول عبر "يوتيوب"

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تصدرت أغنية"مش فير" لويجز المركز الأول عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وحققت أيضًا نصف مليون مشاهدة على نفس الموقع عقب طرحها بساعات قليلة.

للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
يكشف Spotify
عن قوائمه لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020 وأكدت المنصة أن ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.

في مصر تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى. حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية اُستمع إليها في عام 2020.

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