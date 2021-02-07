مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.81% بختام أولي جلسات الأسبوع

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.81% رابحاً 70.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.18% رابحاً 538.05 نقطة ليغلق عند مستوى 25269.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 200 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال.

صعد 20 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.25%، أعقبه الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.95%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.02%.