أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، 3,093 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 192,241 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، تعود الإصابات الجديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإماراتية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد، ارتفع إلى 326,495 حالة.

 

وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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