مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 445.7 ألف دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.49%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.23% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.50%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.16%.