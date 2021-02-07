مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:10 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 445.7 ألف دينار بحرينى.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.49%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.23% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.50%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.16%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.71% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%.
 

أخبار تهمك

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

01:01 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع