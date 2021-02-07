تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15% بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:08 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.15% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2666.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 136.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 37 سهماً.


 وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 5.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.14%، على التوالي.
 
وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.90%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.20%،  فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28 مليون ورقة بقيمة 42.3 مليون درهم.

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