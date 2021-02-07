تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15% بختام أولي جلسات الأسبوع

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.15% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2666.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 136.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 37 سهماً.









وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 5.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.14%، على التوالي.