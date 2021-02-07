ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:06 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 30.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 31.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 29.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% رابحاً 46.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.38 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446.9 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.96%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

أخبار تهمك

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

01:01 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع