ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 30.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 31.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 29.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% رابحاً 46.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.38 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446.9 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة.







