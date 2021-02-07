ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأحد 07/فبراير/2021 - 03:06 م
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 30.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 31.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 29.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% رابحاً 46.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.38 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446.9 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة.
وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.96%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.