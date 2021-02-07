المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إهتتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشياً بدعم مشتريات محدودة علي الأسهم القيادية.

 وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

 
ارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، الموافقة على نقل إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بالقائمة (ج) اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف الشركة.

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