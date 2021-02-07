وكيل "تعليم الفيوم" يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية (صور)

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استقبل صباح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمكتبه بديوان المديرية، الطالبة منه الله مصطفى عبدالحميد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بإدارة سنورس التعليمية وذلك لموهبتها الفنية المتميزة في مجال الرسم.



وأشاد وكيل الوزارة بمستوى الطالبة منه الله في مجال الرسم وقدم رسالة شكر للمشرف على الطالبة الأستاذة ياسمين مصطفى السيد. معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.



وخلال لقائه بالطالبة أكد سيادته على دعمه الكامل للموهوبين في جميع المجالات، مشيرا إلى دور المعلمين الأكفاء في تنمية مواهب طلابهم، وكذلك الاهتمام برعاية الموهوبين على مستوى المحافظة وتقديم كافة وسائل الدعم الكامل لجميع الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.