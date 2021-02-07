عمرو دياب يحيي حفلا في دبي 22 فبراير

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل إطلاق عطره الجديد في دبي وذلك بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.

وسيطرح الهضبة، الإعلان الخاص للعطر الجديد في نفس يوم الحفل، والإعلان من إخراج طارق العريان ويتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان..

يذكر أن أغنية وانا معاك تم طرحها في ألبوم يا أنا يا لأ، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي


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