لجنة القيد توافق علي تخفيض رأس مال" العربية لتطوير الأصول" الي 600 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية ، تخفيض رأس المال المرخص به للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 1 مليار جنيه إلى 600 مليون جنيه، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.5 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد.



