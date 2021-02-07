لجنة القيد توافق علي تخفيض رأس مال" العربية لتطوير الأصول" الي 600 مليون جنيه
الأحد 07/فبراير/2021 - 02:58 م
نيفين سمير
قررت لجنة قيد الأوراق المالية ، تخفيض رأس المال المرخص به للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 1 مليار جنيه إلى 600 مليون جنيه، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.5 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الممصرية اليوم أن رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 132.4 مليون جنيه سيصبح موزعاً على عدد 1.3 مليار سهم بدلاً من 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري.