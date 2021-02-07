العشوائيات: الانتهاء من تطوير المناطق الغير آمنة خلال العام الجاري (فيديو)

قال إيهاب الحفني، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن المناطق العشوائية الغير آمنة تمثل 1% من العمران في مصر، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة أكثر من 39 مليار، بينما المناطق الغير مخططة تمثل 37% من العمران في مصر، بمساحة 152 ألف فدان، وتكلفة تطويرها 318 مليار، وهناك أسواق عشوائية حوالي 1105 سوق عشوائي بهم 306 ألف وحدة بيع، وتكلفة تطويرها 44 مليار.





وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما تم إنفاقه على تطوير العشوائيات منذ انشاء الصندوق عام 2008 وحتى عام 2014، بلغ 652 مليون جنيه، ومنذ افتتاح الأسمرات عام 2016 وحتى الآن تم إنفاق 30 مليار جنيه على تطوير العشوائيات حتى الآن، وسيتم إنفاق باقي الـ 39 مليار خلال العام الجاري بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير العشوائيات.



