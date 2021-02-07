الافتتاح العام الحالي.. 7 معلومات عن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

Advertisements



خلال كلمته أمام مجلس النواب، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مدينة المعرفة التي ستفتح خلال العام الحالي:



- تقام مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة على مساحة 250 فدانًا، وبدأ العمل على تدشين المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في أغسطس 2019م.



- المرحلة الأولى بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة.



- تعد أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم المدينة الجديدة مؤسسات بحثية تعني باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ذات الأولوية مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية.



- ويتضمن المشروع أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، مثل الإبداع وريادة الأعمال ومراكز البحث والتطوير، وتتعاون وزارة الاتصالات مع المراكز التقنية العالمية لتطوير تطبيقات محلية في مدينة المعرفة.



- تضم المدينة أول كلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية ومراكز التدريب على التقنيات الحديثة، وريادة الأعمال والسوفت وير، وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها.



- تخضع مدينة المعرفة لإدارة شركة واحات السيلكون المصرية التي تم تأسيسها برأس مليار جنيه لإنشاء القرى التكنولوجية بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي وأسيوط وبرج العرب وغيرها.



- الهدف من إنشاء المدينة العمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.