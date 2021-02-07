البورصة المصرية تدرج "فاروتك" ضمن القائمة "ج"

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، الموافقة على نقل إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بالقائمة (ج) اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف الشركة.

وحققت الشركة صافي خسائر خلال الفترة بقيمة 479.159 ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 79.593 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.





وارتفعت تكاليف النشاط خلال النصف من العام الجاري لتسجل 793.62 ألف جنيه، مقارنة بـ659.132 ألف جنيه خلال نفس الفترن من العام السابق.







