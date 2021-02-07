عاجل.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل  قليل.

وردد أهالي عزبة الهجانة هتافات: "بنحبك ياريس.. بنحبك يا سيسي".

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير بالتزامن مع إنشاء محور الوفاء والأمل الذى يربط طريق السويس بمدينة نصر.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من هدم العقارات ويتم الان رفع المخلفات وسيتم تسليم الطريق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ، وسيتم إزالة التعديات بباقى مسار المحور من إشغالات وتعديات والمحال، والأكشاك المرخصة سيتم نقلها.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عزبة الهجانة شرق القاهرة السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إنشاء محور جديد يربط مدينة نصر وطريق السويس

محافظ القاهرة: إزالة 516 عقار لإنشاء محور الوفاء والأمل

نقل 422 أسرة من عزبة الهجانة إلى مشروع "أهالينا 2"

مدينة أهالينا.. أحد المشروعات التي تنقذ العشوائيات

نائب محافظ القاهرة: تسكين ٨٣٣ أسرة من عزبة الهجانة وإزالة ٣٤٨ عقار

محافظ القاهرة: إزالة 516 منزلا بعزبة الهجانة لإنشاء محور الوفاء والأمل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

01:01 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع