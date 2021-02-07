عاجل.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وردد أهالي عزبة الهجانة هتافات: "بنحبك ياريس.. بنحبك يا سيسي".





وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير بالتزامن مع إنشاء محور الوفاء والأمل الذى يربط طريق السويس بمدينة نصر.





رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.





وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من هدم العقارات ويتم الان رفع المخلفات وسيتم تسليم الطريق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ، وسيتم إزالة التعديات بباقى مسار المحور من إشغالات وتعديات والمحال، والأكشاك المرخصة سيتم نقلها.



