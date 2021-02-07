مران الإسماعيلي... عودة الشامي والظهور الأول للدهراوي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البوسني يوفيتش تدريباته اليومية، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المحلى.

شهد المران عودة محمد الشامي للتدريبات الجماعية، وذلك بعد خضوعه للتحقيق على خلفية تصريحاته التليفزيونية

خاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى، فيما شهد المران تصعيد عبد الرحمن صلاح حارس فريق 99 بالإسماعيلي.

نفذ اللاعبون عددا من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم تحت الضغط مع سبل إصلاح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية.

اجتمع المدير الفني مع حارس مرمى الفريق محمد فوزي ومحمد بيومى إضافة لجلسة عطية صابر مدرب الفريق مع شكري نجيب ونادر رمضان وعماد حمدي بعد المران.

تدريبات خفيفة لصادق وبابل بالجري خفيف لمدة ١٥ دقيقة.

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ أقل من ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 43 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

01:01 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع