استجابة للمواطنين.. الأحوال المدنية تستخرج وتجدد الرقم القومي للمواطنين في منازلهم

Advertisements

قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (25) حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم،حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.









